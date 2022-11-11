國民黨台北市長候選人蔣萬安昨請辭立委，國民黨北市議員王鴻薇、徐巧芯被視為接棒熱門人選。王鴻薇今批評，很多人說她們兩人尬聲量就是為了搶蔣萬安這一席，王坦言聽到這句話很寒心，她也提到，最近真的有危機，外界認為她聲量很高、民調很高，憂心選民自動分票。

王鴻薇表示，自己本身在選議員，她昨天第一時間到現在回應都一樣，第一，「我不會爭取這一個席次」，第二，黨內有優秀同仁參選，她都會全力支持，她現在已經登記參選，對選民當然有責任，無庸置疑。

王鴻薇提及，剛才主持人王淺秋也說她憂心忡忡，主要就是說，在這場選舉已經有很多流言，還有媒體報導，很多人說她跟徐巧芯聲量很高，兩個國民黨女將互相尬聲量，就是為了搶蔣萬安這一席，這種說法很不友善，對於在第一線作戰的人，她個人聽到這句話很寒心。

王鴻薇說，有人指她們太有戰力、聲量這麼高，會讓其他同志落選，「我們乾脆關起門來回家睡覺算了」，這種聲音非常多，隨著蔣萬安請辭立刻再拉高，徐巧芯也會擔心自己的議員選舉，自己沒有辦法幫任何同志回答，他要怎樣去因應，只能回答她自己。

王淺秋分析，會被誤解要去選立委，票就被稀釋，反而變成很大的危機。王鴻薇坦言，最近真的有危機，甚至有很好的朋友都跟她說，「你沒問題，我想票分給誰誰誰」。

王鴻薇指出，「老實講，我真的是啞巴吃黃蓮，我們能講說，其他同志的票不重要嗎？」可是早上碰到人這樣講，接近中午碰到人這樣講，下午碰到人這樣講、晚上也是，「我愈聽我會愈害怕」。

王鴻薇認為，多席次選舉中，如立委賴士葆曾經民調封關、投票前10天是第1名，他去上政論節目，最後2天，當時的主持人李濤拿出內部民調說，說1天掉1名，但是又不能公開，等到開票當天就變成落選頭，前幾年賴就跟她講過，這是他的血淋淋的教訓，要她一定要小心。

她說，現在講說聲量很高、民調很高，一直講講到最後，真的怕到最後一天落選，4年前也有前議員歐陽龍，民調不是第1就是第2，最後開票卻是落選頭，選民自動分票，「是我們比較擔心」。

王鴻薇強調，已經登記參選，對選民有責任，哪有這樣臨陣脫逃，「對不起，我今天要去選立委了，再見掰掰」她絕對不會去爭取這一席。