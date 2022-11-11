時間即將進入歐美年底旅遊旺季，帶動相關鐵路、機場營運動能迅速增溫，保德信指出，根據美國運輸安全管理局最新數據，全美機場週客流量已高於2019年水準，且美國全面解封之後，大幅提升10月航空旅行需求回溫，另外，歐洲基礎建設的報酬率也隨著人流回籠，來到近10年高峰，看好歐美旅遊動能有機會在耶誕旺季前繼續保持回升態勢，挹注相關設施股價表現。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，隨著整體運量明顯回升，北美鐵道公司第三季財報表現普遍較預期為佳，此外，先前北美鐵道公司的評價面，因為受到經濟衰退疑慮以及鐵道公會罷工計畫衝擊，使得PE回落至歷史平均低點，不過在財報公布加上實際營運改善後，紛紛展開彈升行情。

王翔慧指出，除了北美國內鐵路運量上升，美國機場更是受惠於耶誕新年假期即將到來，旅客人數激增，根據分析，除了美國境內對疫情解禁，全球許多國家在10月之後也相繼進一步放寬入境限制，航空公司看準疫後旅遊商機，持續增加國際航班，帶動整體機票銷量大增，包括美國的西南航空、夏威夷航空、美國廉航捷藍航空等，皆預料這波國際旅遊需求增溫將持續至聖誕節假期。

除了美國，歐洲鐵路、交通等基礎建設也在人潮回流後，營運狀況持續提升，王翔慧分析，目前歐洲收費道路投資價值已來到具吸引力水準，統計顯示，目前歐洲交通基建行業的內部報酬率已經來到超過12%的水準，僅次於2011、2012年時的13%、14%高峰值，亦即目前歐洲交通基建的報酬率達到近10年新高，另外，歐洲機場的報酬率則約10%，表現亦不俗。

王翔慧認為，全球通膨頂點可能已過，然目前進入全球高通膨時代，基礎建設產業營收來源主要為穩定現金流，股利率往往優於大盤，加上基礎建設具有價格可隨通膨重新訂價的轉嫁優勢，因此面對高通膨衝擊，股價仍可明顯領先大盤，建議投資人可於資產中適度配置基礎建設相關標的。