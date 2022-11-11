選戰進入關鍵時刻，國民黨台北市長候選人蔣萬安昨(10)日宣布請辭立委，展現一定要贏的決心！對此，資深媒體人羅旺哲認為，辭立委這「猛藥」，有成功、有失敗，蔣萬安是一位二連霸的立委，「我想曾經支持他的中山、北松山選民，應該會相當肯定，這幾年在地方上的努力」。

蔣萬安昨赴北投自強市場掃街，表示要展現破釜沉舟、一定要贏的決心，因此宣布正式請辭立委的職務。蔣萬安的幕僚透露，選在市場做此重大宣布，代表蔣萬安堅定與台北市民站在一起。

選前辭立委，到底對選情是好還是壞？羅旺哲昨在臉書表示，從台灣政治環境來看，普遍認為，辭立委能向選民表現參選決心，沒有退路，展現拚戰到底的精神，但也有人認為並非如此，各界都有不同看法。

羅旺哲回顧2018年縣市長選舉，立委請辭狀況：盧秀燕辭、當選；張麗善辭、當選；陳其邁辭、落選；姚文智辭、落選。羅旺哲認為，辭立委這個「猛藥」，看起來的確有成功也有失敗，真的沒有標準答案，可能也跟選民結構以及當下政治環境有關。

羅旺哲表示，對蔣萬安來說，辭立委是好是壞，還沒開票前，沒人會知道結果，但羅認為，蔣萬安是一位二連霸的立委，「曾經支持他的中山、北松山選民，應該會相當肯定，這幾年在地方上的努力」。