一輛機車兩場車禍！一名機車騎士日前停在綠燈路口想直接迴轉，造成後方一輛車急煞後，車尾遭追撞，而騎士仍自顧自地迴轉，下秒就遭對向一輛車撞飛失去意識，驚悚過程全被拍下；不少網友笑說是「現世報」，留言「害人出事的，自已反而被撞的更慘」、「一個人造成了兩個方向兩場車禍」。

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」有網友分享影片，一名機車騎士日前行駛到一處路口時欲迴轉，綠燈時停到半路，導致後方轎車急煞，車尾遭另輛機車追撞，而沒想到該名騎士左轉後，隨即遭對向一輛白色轎車當場撞飛，整個人飛離車身、重重摔地，一旁的騎士全都看傻眼。

一名機車騎士日前停在綠燈路口想直接迴轉，造成後方一輛車急煞，車尾遭追撞，而騎士迴轉後又遭對向一輛車當場撞飛失去意識。（翻攝自臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」）

該名騎士未依規定兩段式左轉，在等待左轉時先釀後方追撞，疑似慌張之下匆忙迴轉，遭一輛疾駛的轎車撞上，影片視角為路旁監視器；網友留言「一個人造成了兩個方向兩場車禍」、「警察問主要肇事者呢，民眾說肇事者也被撞飛了」、「第一次覺得有現世報的存在」、「光看影片還以為只有一場，看了留言才知道原來這等級之高」、「害人出事的，自已反而被撞的更慘」、「注意看這個男人實在太狠了，不出意外的話馬上就要出意外了」。

未遵守標誌行駛的機車駕駛人，依據道路交通管理處罰條例第四十八條第二款「二、不依標誌、標線、號誌指示。」，裁罰新台幣600元至1,800元的罰鍰；而未依規定進行二段式左轉，依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準表裁罰機車駕駛人新台幣600元罰鍰，並記違規點數一點。