美國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國將向台灣官員通報總統即將與中國國家主席習近平會晤的情況，並相信台北會對美國的支持感到放心。

綜合外媒11日報導，蘇利文接受媒體採訪時表示：「我相信他們（台灣）在美國會感到非常安全和放心，我們支持台海和平與穩定方面的立場以及我們對《台灣關係法》的承諾，將確保我們為台灣的國防提供物資，」

14日拜登準備在印尼峇里島與習近平會晤，並將尋求為防止美中關係進一步惡化奠定基礎。蘇利文表示，這次會議的主要目的是讓拜登和習近平加深對彼此優先事項和意圖的了解，並製定所謂的路線規則（Rules of the Road）。這是自 2021年領導人第一次電話會議以來，白宮一直在尋求的目標。

儘管美國長期以來的一個中國政策對其軍事干預的承諾保持「戰略上的模糊性」，但拜登此前曾保證在中國發動襲擊時保衛台灣，至此，台灣可能會顯得很重要。

拜登9日時表示，他將與習近平「進行對話」，並補充說美國對台政策「根本沒有改變」。 蘇利文還表示：兩位領導人還將討論烏克蘭戰爭、北韓最近的核試驗活動、遏制氣候變化的努力以及兩國可以合作的其他領域。