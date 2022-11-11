國民黨立法院黨團書記長李德維日前赴台北地檢署告發衛福部長薛瑞元及疾管署長周志浩，涉嫌違反《貪污治罪條例》、《公務員圖利罪》，薛瑞元反嗆，「我一定跟他搞到底，反正我們兩個人有一個人會被抓去關」。行政院長蘇貞昌11日表示，立委不應濫用言論免責權，抹黑認真做事的人，他支持公務員保障自己權利。

針對國民黨立法院黨團提告，薛瑞元表示，在中華民國台灣的法律制度下，任何人都能提告，不用理會這種選舉操作，但李德維搞不清楚惹到什麼樣的政府，「我不是一個可以任何欺負的公務員」。

薛瑞元直言，《貪污治罪條例》的圖利罪，是5年以上有期徒刑；《刑法》誣告罪則是7年以下有期徒刑，雙方籌碼不一樣，「不過我就跟他梭哈」，不論李德維未來是否離開公職、當立委，「我一定跟他搞到底，反正我們兩個有一個人會被抓去關」。

對此，蘇貞昌表示，雖然立委有言論免責權，不用為自己說的話負責，但不應無限上綱，抹黑基層公務員、認真做事的人，尤其不該扭曲依據科學證據作出的專業判斷，並濫用司法資源。他支持公務員保障自己權利，希望社會正面向上提升，免責權不要被濫用。