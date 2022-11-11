James may miss home games Friday vs. Kings and Sunday vs. Nets, which would give him and the Lakers eight days off until the next contest (Nov. 18 vs. Pistons) to recover from foot and adductor issues. https://t.co/NSjRH7BCQh — Shams Charania (@ShamsCharania) November 10, 2022

「小皇帝」詹姆斯在10日出戰快艇末節明顯腹股溝拉傷提前退場，讓外界不禁擔憂他是否又跟2018年耶誕大戰時一樣面臨嚴重傷勢，幸好《The Athletic》權威記者查拉尼亞11日搶先爆料，詹皇確定是左側內收肌拉傷，有可能只需缺席兩場而已。

湖人接下來12日主場遭遇國王、14日主場碰上籃網，然後就可以休息整整4天時間，才在19日主場對上活塞，所以只要湖人讓詹姆斯接下來兩戰休兵，詹姆斯等同擁有多達8天時間可以接受復健治療，相信也可以讓他更快恢復回到場上。

湖人總教練漢姆今天訓練後受訪表示，詹姆斯已經接受核磁共振檢查，確定他的左側內收肌拉傷，卻沒有任何撕裂跡象，代表這次傷勢跟他在2018年耶誕大戰遭遇的腹股溝傷勢有本質上的不同，詹皇只會被湖人列入每日觀察名單之中。

儘管湖人最近陷入4連敗，位居西區第14，也就是倒數第2的接近墊底位置，面臨詹姆斯即將缺席一段時間，漢姆今天仍然強調繼續讓韋斯布魯克從替補出發，畢竟韋少很明顯替補表現比先發好，「因為我很喜歡韋斯布魯克在那角色帶來的活力。」