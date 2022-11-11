「小皇帝」詹姆斯在10日出戰快艇末節明顯腹股溝拉傷提前退場，讓外界不禁擔憂他是否又跟2018年耶誕大戰時一樣面臨嚴重傷勢，幸好《The Athletic》權威記者查拉尼亞11日搶先爆料，詹皇確定是左側內收肌拉傷，有可能只需缺席兩場而已。
湖人接下來12日主場遭遇國王、14日主場碰上籃網，然後就可以休息整整4天時間，才在19日主場對上活塞，所以只要湖人讓詹姆斯接下來兩戰休兵，詹姆斯等同擁有多達8天時間可以接受復健治療，相信也可以讓他更快恢復回到場上。
湖人總教練漢姆今天訓練後受訪表示，詹姆斯已經接受核磁共振檢查，確定他的左側內收肌拉傷，卻沒有任何撕裂跡象，代表這次傷勢跟他在2018年耶誕大戰遭遇的腹股溝傷勢有本質上的不同，詹皇只會被湖人列入每日觀察名單之中。
儘管湖人最近陷入4連敗，位居西區第14，也就是倒數第2的接近墊底位置，面臨詹姆斯即將缺席一段時間，漢姆今天仍然強調繼續讓韋斯布魯克從替補出發，畢竟韋少很明顯替補表現比先發好，「因為我很喜歡韋斯布魯克在那角色帶來的活力。」
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