疫情趨緩下，加上年底將至，民眾不免增加聚餐小酌的機會，但營養師提醒，酒精熱量高，為了避免喝酒增加過多熱量、傷肝，喝酒時可透過6件事，尤其要避免空腹喝酒，以減緩身體吸收酒精速度，其次要攝取大量蔬菜、正餐以蔬菜及低脂蛋白質為主、正餐避開澱粉與甜點、喝大量的水、補充維生素B群及維生素C。

營養師何沂霖在其臉書上表示，以熱量來說，1份酒精當量＝15公克酒精＝105大卡，大約就是居酒屋1杯梅酒的量，喝個2~3杯的熱量大概就跟吃1碗飯差不多，因此國健署建議女性每日不超過1份酒精當量，男性則不超過2份。此外，調酒因添加糖漿、水果調味，雖較好喝，卻也讓人除攝取酒精外，也會攝取額外的糖分與熱量。

她說明，酒精在人體的吸收少量在胃、大部分在腸道，因此不要空腹喝酒，因為當腸胃要消化吸收其他食物時，自然會減緩吸收酒精的速度。此外，酒精的代謝9成是肝臟執行，肝臟中的乙醛去氫酶會將酒精（乙醇）代謝成乙醛，乙醛的堆積除是各種宿醉不適的原因，也是造成脂肪肝、肝炎、痛風、心血管疾病、癌症等的因子，因此飲酒務必適量。

她建議，由於生活中很難不碰到酒，因此需喝酒時，可做6件事，降低熱量攝取，也可避免酒精對肝臟等器官的危害。

1. 避免空腹喝酒

2. 攝取大量的蔬菜，增加抗氧化

3. 正餐以蔬菜及低脂蛋白質為主

4. 喝大量的水

5. 正餐避開澱粉、甜點

6. 補充維生素B群、維生素Ｃ

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