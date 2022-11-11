運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY(8442)第3季合併營收23億元，營業利益2.1億元，歸屬母公司稅後淨利2.1億元，EPS3.42元，創歷年同期新高，前3季合併營收為64億元，年成長66.6%，營業利益5億元，較去年轉虧為盈，歸屬母公司稅後淨利4.85億元，年增2686.61%，EPS8.09元，營運、獲利表現均已突破歷年全年，續創歷史新高。

威宏受惠輕奢精品拉貨積極，10月合併營收為7.75億元，年增80.13%，前10月合併營收為71.86億元，較去年成長68.18%，持續穩健成長。

威宏表示，從訂單與客戶拉貨動能來看，輕奢與精品包袋受國境解封帶動跨國商務及旅遊的報復性消費帶動下，遠大過於全球通膨與經濟不景氣因素，包括TUMI、LONGCHAMP、HUGO BOSS等，由於解封初期時，曾因疫情期間拉貨動能不足，以及海運塞港等因素，面臨無貨可賣之窘境，產業預期2023跨國商務及旅遊的人潮可望重回疫情前的水準，將帶動輕奢與精品市場大幅成長。

至於運動產業方面，日前NIKE在供應商大會釋出的訊息指出，成衣、運動鞋等市場將會有明顯的訂單下修幅度，然而包袋與護具下修的程度遠低於公司預期，僅一成左右，而威宏過去與NIKE共同合作開發之新品項運動風休閒包袋，以及輕奢精品的大幅成長，均將有效補足既有品項下修缺口。

至於生產基地佈局方面，由於歐美客戶評估中國基地生產的不確定因素增加，積極提出產能移轉的需求，透過產能調度與擴增東南亞產能，第三季中國生產比重已明顯降至45%，其中柬埔寨廠產線整併調整已陸續告一段落，第三季起已見人事成本明顯下降，生產動線挪移亦有效提高效率與良率，並減少運輸成本，NIKE預計今年底完成柬埔寨廠驗廠程序，明年將可正式下單，柬埔寨廠將成集團最重要的運轉調度中心。

越南德御廠在併購初期，已預留足夠擴廠空間，明年度將持續擴增運動包袋及高爾夫球袋產線；泰國廠區目前已由TUMI整廠攬下做為行李箱專屬產線，第四季將再承租新的廠房，新的廠區預計將擴增2條行李箱產線及6條男用商務包袋產線因應明年訂單需求，威宏指出，國境解封推升航班與海外商務、旅遊人數逐月增加，產業樂觀明年可望回到疫情前水準，推升行李箱與輕奢精品的消費力道。