在追求的過程中，總會遇到不愛你的人，即使苦苦追求了半天，對方還是無動於衷，並希望可以早點死心，但是3星座有過人的毅力，不到手絕不放棄，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、金牛座、摩羯座即使對方不愛自己，只要不斷的付出，就算是一廂情願，總有一天也能打動對方。

▍巨蟹座

巨蟹座謙虛客氣，適應力強，也習慣性地不居功，甚至是貶低自己，以求跟人和樂融融，特別是單戀這種弱勢關係，巨蟹座往往覺得，只要喜歡的人可以留在身邊，可以每天看到他們，那就可以了。

▍金牛座

金牛座死心眼，認定了一條路就會走到底，即使在原地打轉，也會硬扛，即使對方不愛自己，金牛座只要不放手，就會耗到底，還會一廂情願地認為，只要持之以恆，總有一天能打動對方。

▍摩羯座

做事有始有終，不輕易放棄的摩羯座，愛上了也不會輕易放手，會盡全力努力，即使對方不愛自己，也會看成是暫時的，會將所有的付出當成是一項投資，帶著希望有結果的念頭，固執的堅持下去。