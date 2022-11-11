臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

總統蔡英文昨（10）日在臉書發文表示，「桃園是全國最激戰的縣市」，並稱她已第二度來到桃園市觀音區，除盛讚現任桃園市市長鄭文燦的政績，呼籲大家團結把票投給民進黨候選人鄭運鵬，更承諾「中央還要投入1.4億元，跟市府一起整建永安漁港，讓新屋發展更好」。此文引爆大批網友怒火，紛紛留言痛批：「整天只想著選舉的總統！」

蔡英文昨日在臉書發文表示：「桃園是全國最激戰的縣市，今天是我這禮拜第二次來桃園觀音，我們一定要團結投給3號 鄭運鵬，拚下這一戰！」蔡指出，行政院院長蘇貞昌已宣布，啟動龍潭科學園區三期擴建計畫；未來的桃園，將會是全球半導體最先進製程的首選，上下游產業也會來落腳桃園，創造更多的就業機會，而鄭運鵬就是關鍵推手，加速了桃園的發展。

蔡英文更強調：「在新屋，運鵬會和中央共同推動66快速道路，全線高架化，以後新屋鄉親回家更快、更安全。中央還要投入1.4億元，跟市府一起整建永安漁港，讓新屋發展更好。」

此文湧入破千人留言，除親綠同志及支持者外，多數為批評聲浪。網友紛紛表示：「整天只想著選舉的總統！」「您真是最佳助選員」、「台版柬埔寨妳連一篇文都沒發，選舉文倒是拚命發」、「我要投林智堅！還我林智堅！林智堅沒有抄襲！」「妳終於承認桃園選情非常激戰了！這就叫世間有因果」、「快救救無良公關公司啊啊啊啊！他被告了！」