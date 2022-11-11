入冬之後，新冠疫情仍居高不下，加上流感又快速逼近，我們更需要提高警覺來保護自己。因此，各種保健食品大受歡迎，尤其是益生菌。其中最特別的就是南韓市占率第一名的Youguth發酵紅蔘益生菌，是全球唯一結合發酵紅蔘、益生菌的保健品。目前在2022臺北網紅節和momo購物網合推限時專屬商城中，這款優質益生茵正祭出最低價優惠抗通膨，不必再託人到韓國買。

為使民眾更了解鍾根堂Youguth發酵紅蔘益生菌，臺北網紅節特別邀請亞洲購-明星會客室節目藝人熊熊、賴薇如、主持人阿娟，在11/13(日)晚上19:00至21:00，蒞臨信義區香堤大道廣場進行線上直播，其中鍾根堂Youguth發酵紅蔘益生菌將有詳細介紹，參與直播活動更有機會獲得精美贈品。

韓國是人蔘大國，根據現代研究，屬於人蔘家族一員的紅蔘，具有34種有益人體的皂苷；因此業者使用紅蔘，結合以專利益生菌技術研發、結合7種益生菌、3種益菌生，進行發酵，開發出保健品Youguth發酵紅蔘益生菌，並透過專利技術降低紅蔘苦味，增加適口性，營養成分好吸收，增強體力、幫助體內做環保。

韓國熱銷「Youguth發酵紅蔘益生菌」依據韓國MSDS銷售額資料，2018年-2021年 CKD Bio鍾根堂生物製藥生產商品為韓國益生菌銷售及製造市場第一名，將在臺北網紅節限時五折優惠。（圖／臺北網紅節提供）

momo臺北網紅節商城與Youguth韓國鍾根堂，聯合推出發酵紅蔘益生菌全網最低價的限時5折大優惠。主辦方表示，momo臺北網紅節商城限時特賣至12月底，消費者可以把握這個難得機會，採購喜愛的優良商品。

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