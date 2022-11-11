台股在本次11月MSCI調整權重中，呈現兩升一降；在「MSCI全球新興市場指數」權重由13.37%下調至13.35%，調降0.02個百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由15.49%上調至15.51%，調升0.02個百分點，在「MSCI全球市場指數」權重由1.45%上調至1.46%，調升0.01個百分點。以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股在這兩次MSCI調整連續被下調權重，最新權重將在11月30日收盤生效。

至於MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增2檔，刪除1檔，指數成分股將增加至88檔，並有16檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股藥華藥(6446)，其權重為0.37%。權重調降最多的成分股為台積電(2330)，權重為40.44%，調降0.26個百分點。

本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家印度及土耳其，權重各增加了0.2及0.09個百分點；而本次權重調降最多之國家為中國與韓國，權重皆被下調了0.08個百分點，其餘國家權重變化不大。