晶片製造的關鍵設備供應商艾司摩爾(ASML)周四表示，將推出一項價值120億歐元的股票回購計畫，並實施到2025年。
該公司在周五的投資人日之前，發出公告，稱預計到2025年，公司營收將達到300億至400億歐元，高於此前估計的240億至300億歐元。
該荷蘭公司在2021年的營收為186億歐元。
艾司摩爾說，正在推進擴大產能計畫。目前該公司的設備訂單量超過了它目前的供應量，預計未來十年將保持增長。
「儘管目前的總體環境造成近期不確定性，但是我們預計，長期的需求與產能將出現健康的成長」，艾司摩爾在聲明中表示。
艾司摩爾在阿姆斯特丹的股票周四大漲9.7%，收盤報544.2歐元。
該光刻機製造商表示，預計銷售將繼續成長，到2030年達到440億至600億歐元的銷售目標。
預計到2026年，公司旗艦級的極紫外光機(EUV)年產量，將從目前的約60台增至90台。每台EUV造價不斐，約在2億歐元。
艾司摩爾的主要客戶包括台積電、三星和英特爾。
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