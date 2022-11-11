中磊(5388)受惠頻寬基礎建設升級趨勢，第三季每股賺進2.09元，單季營收、獲利同創歷史新高，且前三季獲利已經超越去年全年。

中磊第三季單季營收182.77億元、年增達65%、季成長20%。第三季營業利益達6.88億元，年成長達194%、季增加22%。單季歸屬母公司稅後淨利達5.28億元，年增達189%，季成長17%。以加權平均股數約252百萬股計算，單季每股稅後盈餘EPS為2.09元。單季營收及獲利雙創公司歷史新高紀錄。

中磊2022年前三季累計營收總額達461.67億元，相較於去年同期營收307.02億元，年成長率達50%，前三季累計營收再創公司新高，表現亮眼。前三季營業利益為16.28億元，歸屬母公司稅後淨利為13.06億元，較去年同期淨利大幅成長168%。以加權平均股數約252百萬股計算，前三季每股稅後盈餘EPS達5.18元。前三季累計營收及獲利均已超越去年全年表現。

中磊隨著高速網路普及與智慧物聯網應用蓬勃發展，加速全球數位轉型腳步，推升網路頻寬升級潮，帶動中磊營收逐季增溫，並接連締造營運新高紀錄。迎接數位時代來臨，各國持續投入基礎建設發展，帶動電信寬頻設備需求，公司產品如高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等出貨暢旺。

此外，中磊全球佈局成果顯現，除原有北美及歐洲主力市場外，中磊近年積極佈局印度、拉丁美洲、東南亞等新興市場，電信市佔率顯著提升。中磊持續擴大轉型效益，與全球電信客戶深化夥伴關係，積極拓展電信直效行銷業務，整體營運成長可期。