勤誠（8210）股價近期遇季線反壓呈現整理，公司第三季合併營收新台幣30.3億元，歸屬母公司稅後淨利新台幣4.4億元，分別較去年同期成長14.5％及104.03％，EPS為3.65元。預估，全球下半年全球伺服器出貨量有望略優於上半年，全年出貨量仍將較去年成長，勤誠今年營收、獲利再創歷史新高可期。

第三季以產品組合來看，伺服器／存儲機殼產品佔整體營收比重99％，勤誠透過系統整合商與通路商出貨，其中超過60%營收之終端客戶為大型資料中心。以出貨區域來分，美國市場佔40％、中國市場佔32％、歐洲市場佔5％、其他佔23％。

勤誠累計前三季合併營收新台幣79億、年增16.1%，歸屬母公司稅後淨利新台幣8.4億元、年增62.3％，每股稅後盈餘（EPS）7.01元。勤誠十月營收新台幣7.8億元，累計前10月合併營收為86.9億元，年增率13.3%。勤誠表示，在外部環境挑戰趨緩及終端客戶需求熱絡下，第三季營收及獲利表現皆優於預期，並將持續關注外部影響及內部調整成果。

展望第四季及全年，勤誠表示，外部市場環境變化快速且層層疊加，除了去年的挑戰，今年也歷經了大幅度的通貨膨脹、疫情下將近2個月的工廠停工、電子件料況調整等，公司始終保持與客戶的密切溝通，並即時進行內部調整，將持續關注各項變化，審慎看待第四季營運，致力於達成全年成長目標。

勤誠預估，下半年全球伺服器出貨量有望略優於上半年，全年出貨量仍將較去年成長。公司前三季營收、稅後純益與EPS都已超越去年全年各項數字，今年營收、獲利再創歷史新高可期。雖然雲端及伺服器產業等剛性需求仍穩健增長，但全球經濟面臨高通膨與景氣下行的嚴峻挑戰，勤誠內部已啟動應變計畫，持續厚植研發能力，深化JDM/ODM核心技術、OTS多元客製、與OEM Plus製造優勢三足鼎立的商業模式，提供兼具技術品質與營運優勢的最佳解決方案；加強訂單掌握程度並加速庫存去化，將營運不確定性降至最低；嘉義廠持續導入低成本智慧製造，進一步強化公司營運效能。