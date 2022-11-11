為促進疫後新南向市場來台旅客成長，交通部觀光局今日起重新啟動「觀宏專案」，向印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國優質觀光團招手。觀光局表示，希望透過觀宏專案拉攏更多東南亞旅客來台，達到今年底外籍旅客來台70萬人次的目標。

受新冠肺炎疫情影響，觀光局2年前暫緩受理觀宏專案申請作業，現獲行政院同意續辦1年至2023年12月31日止。觀光局指出，申請條件比照疫情前，不需提供財力證明等。

觀宏專案為東南亞旅行團來臺簽證便利措施，經由組團旅行社與台灣接待旅行社的擔保，以團進團出方式，提升東南亞旅客來台意願。專案自2015年11月1日起實施，新南向18國來台旅客人數從2015年142萬人次，成長至2019年約277.2萬人次。

近年全球觀光產業受疫情影響甚鉅，觀光局為重啟觀宏專案即在國境開放前進行前置準備作業，如越南駐外辦事處自今年7月即針對指定旅行社營運狀況進行檢核，並提出相關刪修建議，9月全面檢視適用本專案東南亞目標國家的建議名單，加強篩濾潛在風險，汰除歇業或失聯業者，以利提供優質組團社及地接社名單辦理觀光團來台旅遊規畫。

觀光局說明，本次重新於行政資訊網上公告各市場觀宏專案指定旅行社，並同步舉辦線上線下併行業者說明會，向台灣接待旅行社說明申請流程與相關規範，期能加速團客市場復甦，並再次呼籲國內旅行業者協力並落實通報規定，以及遵守相關防疫規定及團體旅遊跨境旅遊注意事項。