2022臺北網紅節與momo購物網合作開設的限時商城，主打全網最低價優惠，延續雙11購物熱潮，推薦好物良品一波波。藝人杜力自創品牌的精品巧克力，以減糖無農藥殘留的良心配方，為消費者甜蜜送暖。杜力將在11/12(六)晚上19:00至21:00，與亞洲購-明星會客室節目藝人熊熊、主持人阿娟，共同蒞臨位在信義區香堤大道的臺北網紅嘉年華活動現場，並進行現場直播，邀集線上線下朋友一起共襄盛舉。

對於活絡臺北商圈，藝人們功不可沒，藍心湄、吳姍儒Sandy、甫出爐的金鐘最佳綜藝主持人Lulu黃路梓茵、林柏昇KID等人開設的餐廳，都能帶動人潮消費力。

因為拍廣告而在臺灣家喻戶曉的非裔美籍男星杜力Dooley則專攻網紅宅經濟，從小對烹飪充滿熱情的他，創立巧克力品牌杜克力Duké Chocolate，使用來自秘魯馬丘比丘單一產區莊園，無農藥殘留、無防腐劑、無香料色素的優質可可豆，在臺灣使用「Bean to bar」技術、獨特發酵方式製作頂級70%原豆巧克力，入口即化，在味蕾散發焦糖、堅果與葡萄酒風味的奢華口感；且為顧及消費者健康，杜力製作巧克力時，加入營養師認可的低GI椰糖，升糖指數在35左右，為一般糖的3分之1，讓民眾能品嘗到美味健康兼具的巧克力。

藝人杜力自創品牌－杜克力Duké Chocolate。（圖／品牌提供）

目前杜克力採網路行銷，沒有實體店面，因此，為了讓更多消費者嚐到自家生產、低調奢華的優質巧克力，杜力選在臺北網紅嘉年華現場，每日限時限量送出巧克力試吃包，提供現場參與品牌活動的民眾實際品嚐機會，為接下來的聖誕節與跨年活動，提供送禮新選擇。

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