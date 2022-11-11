15名家屬搭車抵達花蓮地院。（王志偉攝）

太魯閣列車49死慘劇 ，李義祥涉犯8罪判7年10月。(中時資料庫)

釀成60年來台鐵死傷最嚴重的太魯閣列車出軌事故案，歷經檢方偵查、起訴，花蓮地院今天一審宣判，9名被告中，主要被告李義祥過失致死、政府採購法合併執行7年10個月、肇逃部分無罪，越南移工華文好（阿好）過失致死無罪，其餘7人，潘堂益8年10月、李進福7年2月、張齊富財4年6月、林長清2年8月、黃平和2年6月、林長清2年8月。可上訴。

李義祥到庭聆聽判決，其中被告唯一台鐵公務員潘堂益重判8年10月，至於家屬要求應以故意殺人罪，審判長認為，仍以過失致死為主，未變更法條。

花蓮地方法院今早針對台鐵0402太魯閣號事故案宣告一審判決，罹難者家屬有15人，由委任律師陳孟秀、家屬代表王薇君陪同到場，罹難家屬陳小姐表示，這段時間的等待很漫長，心中一直很忐忑，其實想過好幾遍，不管今天判決怎麼樣，我們每天想念的那個人是永遠不可能再回來了，我們希望該有的刑度可以給我們一個公平正義，聽說花蓮已經下雨好幾天了，今天出了太陽，我想應該也是他們在天上準備好陽光，陪著我們走這一段路。

去年4月2日，因承攬台鐵工程的包商李義祥操作不慎，致吊卡溜逸到在花蓮秀林鄉清水隧道北口前鐵軌，當時途經的太魯閣列車、載有498人因而撞上出軌，8節車廂嚴重損毀，釀成49人死亡、213人輕重傷，是台鐵近60年最嚴重的意外事故。

刑事部分共起訴9人，包括李義祥、華文好、聯合大地監造主任李進福、勞安人員張齊富財、東新營造黃平和父子、朝昇土木包工業者林長清、台鐵主辦工程司潘堂益及中棪工程顧問公司專案經理郭國振。

花蓮地院今年7月召開最後一次審理庭，檢方當庭出示相關證物，並斥責李義祥嘴上認罪，卻擺出「我就爛」的態度；李義祥被控8罪，他認罪，但肇事逃逸拒認。全案辯論終結，審判長告知，11月11日宣判。