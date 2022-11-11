Netflix 全球獨家華語懸疑劇《她和她的她》播出後好評不斷， 衝上台灣排行榜TOP3，主要演員演員許瑋甯、李程彬、賈靜雯、吳慷仁等人都受到大批影迷稱讚，絲絲入扣的演技不僅為劇情錦上添花，更引導觀眾一步一步深陷其中，跟著角色一起感受創傷、恐懼、自我修復的情緒。

開播2週聲量破萬筆！Netflix影集《她和她的她》掀廣大迴響

近期最受矚目的華語Netflix影集《她和她的她》一上架就引起熱烈迴響，不到一週便衝上台灣排行榜第一名，目前位居《網路溫度計》台劇口碑排行榜第6名，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，《她和她的她》開播短短兩週就創下12,967筆網路聲量，聲勢驚人。

除了沉痛、懸疑的劇情引人入勝之外，演員們精湛的演技更是引導觀眾進入劇情的重要推手，其中李程彬和吳慷仁2位男演員的演出更受到兩岸網友一致認同。

image source：台劇口碑排名(分析區間：2022/08/12~2022/11/09）

▲《她和她的她》位於網路溫度計台劇口碑排行榜第6名。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

演活角色征服網友！網讚吳慷仁「好噁心」、「台客小劉」李程彬超圈粉

身為金鐘影帝的吳慷仁，表演實力不在話下，無論是《一把青》的郭軫、《斯卡羅》的水仔、《華燈初上》的寶寶，他都詮釋得恰如其分，精準掌握每個角色的個性特質。這次演出《她和她的她》裡的變態噁男Danny，在職場菁英表象下隱藏自大、暴力、輕視女性等暗黑面，讓網友們看了紛紛咬牙「吳慷仁真的把這個角色演得好噁心」，就連導演卓立都說「我在剪接室都還邊剪邊罵」。

另外，一人分飾兩角的李程彬這次也受到許多關注，一下是彬彬有禮的上班族李皓明、一下則是叼著牙籤辦案的台客刑警小劉，2個角色就如同天秤的兩端截然不同，而李程彬卻能在兩者之間切換自如，彼此互不影響，網友們都大讚「李皓明是禮物，小劉是驚喜，兩個程彬都想擁有！」、「小劉又帥又會演，超圈粉」、「看完再次愛上台客」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月28日至2022年11月9日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『她和她的她』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。