大陸女星李小璐與賈乃亮結婚7年，育有一女，卻在2017年被狗仔爆出和PG ONE過夜婚外情，兩人一起拍攝的親密抖音影片也隨之曝光，2019年與賈乃亮離婚後便淡出螢光幕前，如今又爆出疑似有新戀情。

1998年16歲的李小璐，因電影《天浴》榮獲第35屆金馬獎最佳女主角獎，也是金馬獎史上最年輕的女主角獎得主，2012年3月與賈乃亮結婚，同年生下女兒甜馨兒，卻在2017年被爆出與PG ONE婚外情，重創演藝事業。

近日，狗仔「推理君江小宴」在微博上爆料，李小璐疑似有新戀情，照片中可見李小璐在北京某條銀杏路上拍攝，而她身旁站著一位高大帥氣的男子為她掌鏡，對此，許多網友覺得李小璐已恢復單身有新戀情未嘗不可，而更多人認為對方或許只是單純的攝影師而已。

有狗仔爆料李小璐疑似有新戀情。(圖/截圖自微博)

不過，這似乎並非兩人第一次被拍，據悉早在2021年就曾拍到李小璐與該名男子一同逛超市、看電影，隨後更由男方開車返回家中，兩人整夜未再出現，如今再度被直擊同框，不免引發外界猜測。