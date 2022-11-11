好市多（Costco）與國泰世華銀行的聯名卡合約確定在2023年8月7日終止，270萬名卡友可選擇將聯名卡轉換成CUBE卡，換卡意願兩極化，有意願續留者，熱心網友提醒，務必要多1步驟「申辦電子帳單」，否則日後可能加收1,800元年費。

一名網友不打算換卡，在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，他打客服專線並轉到語音客服，卻遇到卡關狀況，「按完身份證號，語音說『請輸入密碼』，什麼密碼啊？服務人員一直忙線中，求解？」

客服專線報「出生月日」密碼或找「阿發」快速搞定

貼文曝光後，網友熱心教學，「今天也完成不續卡，按完身份證字號後，密碼4碼是生日號碼」、「密碼是生日（月日）」、「密碼是國曆生日月日，剛剛已客服申請不換發」、「你的出生的月日！如9月2日就輸入0902」。另有網友分享，卡友們可利用國泰智能客服「阿發」申辦更便利快速，「可以用國泰智能客服阿發完成不換卡，然後找到『Costco屆期說明』，點進去，跟著操作就好」、「用阿發1分鐘搞定」、「用智能客服就可以囉！不用1分鐘，超方便」。

申辦電子帳單免年費1800元

而願意換卡的卡友也要注意，據國泰CUBE卡官網指出，卡友首年免年費，自第二年開始就要收取1,800元年費，只要符合以下三條件：申辦電子帳單、正卡年消費12次（含）以上、正（附）卡年消費達18萬（含）以上，就可以免年費。網友也紛紛提醒，「使用CUBE卡必須同步申請使用電子帳單，不要申請紙本帳單，不然會收使用年費1800元！注意，其實電子帳單很方便！」

「國泰世華CUBE卡」一周聲量衝逾2千筆

國泰銀自11月7日發布聲明，證實「分手好市多」的傳聞，並推出聯名卡轉換CUBE卡方案。從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，「國泰世華CUBE卡」近一週內聲量趨勢共有2,294筆。官方發布公告當天累積405筆聲量。關於如何申請不換發及換發CUBE卡的權益等聲量則有1,046筆。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月03日至2022年11月09日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『國泰世華CUBE卡』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。