新北市永和區一名唐寶寶外出幫家人買炸物，沒想到點完餐才發現自己忘記帶錢，結果老闆當下直接報警，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一週「唐寶寶買炸物忘記帶錢」事件，也能發現一週內就累積高達142,881筆討論聲量，其中高峰位於11月6日因為該起事件在臉書《爆廢公社》社團及各大新聞網站發酵，網路聲量也一路衝上60,295筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

唐寶寶事件除了引發網友關注，後續也爆出炸滷店老闆試圖自殺，還意外傳出永和地區當地民眾收到「唐寶寶人生最可怕的一夜」傳單，當晚唯一目擊證人也現身說明當時情況，引發兩派網友爭議，昨（9）日又有眼尖網友發現唐寶寶媽媽工作地點被惡搞換名。

唐寶寶事件發酵！炸滷店老闆驚傳精神不佳自殺

唐寶寶事件發酵後，代為發聲的友人就曾透露炸滷店老闆精神狀況不佳，沒想到事後在臉書《我是永和人》爆出炸滷店老闆想不開，友人也對外回應「目前人平安，只希望大家在公審前請先給對方時間處理說明」。

永和流傳「唐寶寶人生最可怕的一夜」傳單！媽媽證實：這麼做錯了嗎？

當時在永和地區也流傳一張「唐寶寶人生最可怕的一夜」傳單，事後唐寶寶母親也證實是她發出去的傳單，淚訴「我只是一個媽媽，一開始沒有任何管道，我透過發傳單想讓附近的店家跟我聯絡，想找當時目擊者告訴我的孩子有做錯什麼事，在那時候沒有任何媒體報導，試問一個媽媽這麼做錯了嗎？網路霸凌已經讓我身心俱疲，難道大家要把我逼死嗎？」，事後唐寶寶媽媽也將相關貼文刪除，臉書也換成黑白底照片。

美容機構遭灌1星負評、惡意改名！網友怒斥：無聊當有趣

昨（9）日PTT上也有眼尖網友發現唐寶寶媽媽的服務單位不只被狂刷1星負評，甚至遭到網友惡意換名成「唐唐正正的不付錢」、「40元抓龍筋不用錢」、「唐螂拳美容店」、「唐狐盧40元店」，讓許多人看不下去留言「這不是正義，挺幼稚的」、「超誇張，可以改人家店名，有點過分」、「看完評論我好奇能夠想出這些惡毒言論的人到底是什麼樣的心態在看待這些弱勢族群的人」、「很多評論真的很無言，沒必要這樣欺負人」、「這世界就是有人不信做壞事會有報應」、「無聊當有趣，臉書上很多這種社團自以為幽默」，目前該美容機構也關閉Google評論與臉書粉絲專業。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月03日至2022年11月09日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『永和唐寶寶買炸物忘記帶錢』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。