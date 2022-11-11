澎湃新聞11日報導，北京大學透露，北大第一醫院腫瘤轉化研究中心張寧團隊與北大生物醫學前沿創新中心（BIOPIC）張澤民團隊、北大人民醫院肝膽外科朱繼業團隊緊密合作，9日在《自然》雜誌發表了題為〈Liver tumor immune microenvironment subtypes and neutrophil heterogeneity〉的研究論文。首次報導肝癌「免疫微環境」的5種亞型並就其中一種類型深入研究，揭示出了部分中性粒細胞在癌症免疫中的負面作用，為肝癌治療、乃至癌症治療帶來新希望。

肝癌被稱為「癌王」。治療癌症，可以直接針對癌細胞下手，如手術切除、放射治療、化療、靶向治療等，也可以整治癌細胞所賴以生存的「微環境」：通過免疫調節，激發免疫系統的潛力來對抗癌症。

由於每名患者的癌症細胞所處的免疫微環境都存在差異，要想實現精準的免疫調節治療，就要弄清楚癌症的免疫微環境可以分成幾種類型。因此，腫瘤的免疫微環境是個很重要的研究方向，不過在單細胞層面上，此前還沒有人進行該精度的測序研究、染色研究等。

北大團隊根據免疫細胞的狀態，首次在單細胞層面的精度上，總結提出五種免疫微環境，分別是：免疫啟動型、髓系富集免疫抑制型、基質富集免疫抑制型、免疫排斥型和免疫駐留型。其中，第二種和第三種微環境同為免疫抑制型，但發揮作用的免疫細胞分別為髓系細胞和基質細胞。該環境會抑制、阻止免疫細胞正常工作，使得免疫細胞無法吞噬殺死癌細胞，讓癌細胞在人體內「為所欲為」。

在探究是什麼讓免疫細胞「罷工」時，研究團隊針對第二種髓系富集免疫抑制型微環境深入探究，發現原來是具有一定免疫功能的中性粒細胞發生了「叛變」。找到這個原因，就提供了一個新的改善免疫微環境的方向，也就是今後肝癌治療的新方向。

本次實驗對中性粒細胞的成功分析，其一得益於「無抗體富集」策略，即全盤研究細胞的策略。經過一年多的前期資料分析，研究團隊才將100多萬個細胞的類別定出來，並最終得到涵蓋13個大類的89個小亞群。文章中還首次發現了之前未報導的11種中性粒細胞。這次分出的89個亞群，也為今後癌症的精準治療提供了分子遺傳學的基礎，不僅是對肝癌，對所有的癌症來說，都很有意義。

本次研究中，課題組在資料分析與動物驗證方面結合良好，說明了研究的準確性和科學性。

根據實驗得出的數據，研究團隊提出，中性粒細胞可以是肝癌甚至是癌症治療中的一個重要靶點。這為今後肝癌乃至癌症治療提供了一個重要且關鍵的入口。