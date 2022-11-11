民進黨台北市長候選人陳時中昨(10日)晚間和黨籍議員候選人，一起到饒河夜市掃街拜票，沿途有不少人讚他是防疫英雄，但有一名年輕人則是大聲高喊多次「防疫不力！」該畫面曝光後，更是引發網友熱烈討論，有人就說「我對台灣的年輕人瞬間充滿信心！！！」

陳時中昨晚到饒河街夜市掃街拜票，不少民眾上前要合照，但有一名年輕男子在旁嗆「防疫不力」，而旁邊的支持者則是高喊「凍蒜」，形成強烈對比。有網友在相關影片底下熱烈討論此事，有將近300則留言，有人認為「這位年輕人代表的是千萬人的心聲」、「台灣真的需要更多不畏強權的年輕人」、「給這位年輕人按讚」、「完全是心聲」、「這個男人真的好勇敢」。

事實上陳時中在年輕族群中的支持度的確不佳，依台灣民意基金會昨公布最新民調，董事長游盈隆說分析，台北市選民對於三個候選人的支持度，蔣主要集中在35歲以上，黃是45歲以下一枝獨秀；陳只有在55歲以上選民中較有斬獲。且除35-44歲，綠軍在所有其他年齡層認同者都比藍軍少，這對綠軍是一個嚴重的警訊。