來台展開職業生涯新篇章的「魔獸」霍華（Dwight Howard），昨（10）晚正式降臨寶島，受到大批粉絲及媒體接機歡迎，據傳霍華僅帶4人隨行，目前則是入住林口亞昕福朋喜來登酒店，未來可能將定居林口，不過桃園雲豹球團尚未證實此事。

據《中天新聞網》報導，霍華接受球團安排，目前暫時入住亞昕福朋喜來登酒店，這是1家2018年開幕的四星級飯店，是林口首座國際品牌飯店，飯店內部擁有游泳池、健身房，且飯店距離球團平時訓練的林口運動中心，僅需要10分鐘的車程。

根據《TVBS新聞網》消息，目前桃園雲豹正持續幫霍華找新家，希望能找到有4間房間的獨棟房子，未來霍華也有可能定居在林口，不過球團不願證實消息。

霍華來台獻技，消息一出立即吸引球迷目光，每個人都想親眼目睹NBA巨星風采，霍華首秀門票也在昨日中午12點開賣，但不到5分鐘便全數售完，更瘋狂的是不只首戰，桃園雲豹前4戰的主場門票、一共6萬座位，全部都銷售一空，掀起台灣籃壇史上最狂搶票熱潮。