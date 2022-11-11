女客人在網上抱怨事情經過。（翻攝網路）

變態男持假證件進女湯屋 狡辯「有打荷爾蒙」 (陳鴻偉翻攝)

1名男子日前與女性友人一同前往北投區某家湯屋，並在女伴協助下混入女湯，男子身材粗壯且臉上還有鬍渣，其他人起疑時，他還狡辯「我打男性荷爾蒙才這樣」，最後事跡敗露，警方趕來時，他竟還拿冒用的女性身分證企圖掩飾，最後才被拆穿法辦，在場的女客人在網路po文抱怨此事，直呼「太誇張了！」

民眾在臉書po文抱怨事發經過，表示該名男子在女伴陪同下進入女湯，當時大家一看到他就覺得很奇怪，他還老神在在自稱女生，說因為打了男性荷爾蒙才變這樣，更離譜的是他的女伴，竟然也叫大家不用擔心。

後來有人越看越奇怪，忍不住跟工作人員反應，收票員才進來裸湯區，這名變態當時還拿出1張女性身分證，不久後警察到場，他們在湯屋外查驗後，證實證件是假的，這才將他逮捕。

更讓大家不滿的，是因為第一時間大家都被嚇到，沒有人知道要提告，最後警方僅以社會秩序維護法裁罰，「就放他回去了」，因為罰則很輕，加上店家始終都沒派人到警局協助處理，種種過程都讓她十分不滿，抱怨「真心覺得今年在大眾池只能自認倒霉」。