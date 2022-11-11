MSCI明晟於台灣時間11日清晨公布最新半年度調整，全球標準指數的台股成分股新增藥華藥（6446）及臺企銀（2834）2檔，祥碩（5269）則遭刪除、轉列入全球小型指數成分股，全球小型成分股則新增10檔、刪除11檔。上述調整將在11月30日盤後生效。

全球小型指數成分股部分，台灣成分股此次新增10檔，包括興農（1712）、華建（2530）、櫻花建（2539）、智擎（4162）、祥碩、遠雄港（5607）、胡連（6279）、保瑞（6472）、北極星藥業-KY（6550）、采鈺（6789）。

遭刪除的全球小型指數台灣成分股則有11檔，包括台達化（1309）、力山（1515）、第一銅（2009）、臺企銀、瑞軒（2489）、大銀微系統（4576）、三星（5007）、松翰（5471）、創惟（6104）、91APP*-KY（6741）、網家（8044）。