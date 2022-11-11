陳姓民眾2017年開設音樂教室，去年卻遭台北市信義警分局以「製造噪音，妨害公眾安寧」裁罰1000元，陳聲明異議，台北地方法院法官佐以錄音資料及樓上住戶及隔壁超商店員證詞，認定音樂教室沒有妨礙他人生活安寧之聲響，裁定不罰確定。

陳表示，音樂教室的天花板等都有安裝隔音裝置，檢舉人提供的錄音內容，無法分辨是否出自音樂教室，也無法分辨其錄音之位置，音樂教室沒有發出噪音足以妨害他人生活，請求撤銷裁罰處分。

法官檢視檢舉人提供之錄音檔，其發出聲音甚小，又無法辨識聲音之來源及錄音者之位置，尚難僅憑該錄音檔即遽認音樂教室有妨礙他人生活安寧之情形。

法官參酌音樂教室樓上住戶陳述「因我腿部行動不方便，每天都在家，但都聽不到樓下音樂教室發出的聲音，未影響生活。」隔壁超商店員說「在超商聽不太到該音樂教室所發出之聲響」等，認定警無法證明音樂教室製造噪音，足以妨害他人生活安寧，撤銷裁罰。