屏警破獲選舉賭盤，起獲大筆現金。(林和生攝)

選舉賭盤提供民調供賭客參考。(翻攝畫面)

選舉賭盤提供各縣市長賭局供賭客下注。(翻攝畫面)

九合一選舉進入最後倒數關頭，屏東警方為期前剷除選舉賭盤，配合警政署全國同步查緝賭博專案，在相關政治社群中發現，有全台縣市長賭盤，以每注一萬元代價供賭客網路下注，但眼尖賭客發現，相關讓盤比實際理解差距大了許多，恐怕有詐騙疑慮。

屏東檢警大動作掃蕩縣內六合彩、網路賭博、職業大賭場及選舉賭盤，並溯源查獲選舉賭盤幕後首謀，查獲27件、56人，查扣傳真機、帳冊、簽單及賭資165萬餘元等證物，分別依賭博罪及公職人員選舉罷免法移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣警局在臉書社群網站巡邏發現，有全台縣市長選舉賭盤「下注站」，針對縣市長提供LINE下注群組，還在該網站上公開招募各縣市合作夥伴、組頭，經查已有賭客下注賭資，警方不敢大意，聲請搜索票，查獲52歲林姓男子，並查扣存簿、帳冊及現金7萬多元等贓證物，全案持續擴大偵辦。

資訊分布在泛藍陣營社群，且資訊涵蓋過去藍綠得票率及投票數，以科學分析吸引民眾下注，但有民眾發現，各縣市讓票都比預期差距甚大，警方透露，這手段可能是想引誘賭客下大注，但要小心的是，就算最後賭贏，也不見得能拿到錢，或許是新型態的詐騙手法。

除了縣市長賭盤外，屏東警方也發現縣內賭博集團，另開出鄉鎮市長級賭盤，在查獲第一層組頭後，持續溯源查獲經營鄉長選舉賭盤及經營地下六合彩吳姓大組頭、幹部、會計等6名集團成員到案，刨除該賭博集團上下線，查扣手機、帳冊、簽單及現金90餘萬。案件仍持續向上追查。