公辦政見發表會 柯志恩將提如何讓產業、教育、空氣、薪水好起來

高雄公辦政見發表會將於11月12日登場，國民黨高雄市長候選人柯志恩今天上午到岡山區文賢市場拜票前接受聯訪表示，政見發表會將告訴大家如何讓產業進得來、教育好起來、空氣好起來、年輕人薪水能夠高起來，而這些也都是在政見發表會中大家希望能夠聽到各市長候選人提出解方的。

對於政見辯論會，是否做了準備？柯志恩說，從下來高雄之後就不斷跟議員勤走許多基層，對高雄非常有感，現在唯一問題是，政見發表只有5分鐘，這麼多的訊息有那麼多政見想跟大家陳述，5分鐘時間如何把它濃縮，讓大家都理解，這才是最大的挑戰。