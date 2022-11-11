Epson於今年的台灣教育科技展展示多元的智慧教育解決方案，涵蓋列印解決方案、創新影像視覺技術、創客教室應用及教育元宇宙等多面向。今年的主題館以「前往教學進化的路上」為題，闡述台灣教育數位化下的教學新常態，專注探討教育與科技的結合。

台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉表示，疫情影響了教育型態，讓教學融合了教室實體與線上遠端形成「混成教學」。在今年的台灣教育科技展中，Epson觀察到教育現場對於永續校園、智慧教育及智慧產業的需求，因此提供全方位省、小、智慧、安心的節能列印解決方案，高效滿足教師們在教學上的各式需求。

受疫情影響，智慧教室的建置儼然成為新顯學，教與學雙方以現代科技建立互通，擴大學習量能。Epson連續供墨印表機L3260搭配Smart Panel智慧遙控行動App，透過手機就能即時列印；也可以透過Line註一輕鬆列印，隨時隨地搞定列印需求。Epson同時提供多元投影機種，支援各式教學投影解決方案，依教室不同的設置條件，為學生與老師放大視野，打造大畫面的智慧護眼教室，建構高品質平等學習教學環境。

除了打造智慧教室，Epson多元列印解決方案也可助力繁瑣的教務與校園行政作業，更以超低耗能、廢棄物減半的優勢，為校園永續盡一份心力。

創客教育當屬近年教育界討論度相當高的關鍵字之一，強調動手做、創作過程中學習，讓學生自主發現並解決問題。Epson 提供文創微噴解決方案，能做少量多樣客製化商品，進而激發學生創作的潛能。

搭上元宇宙熱潮，教育融入AR／VR，使數位學習、混成教學的管道更加多元，也讓教師體驗到更創新、科技化的教學方式。Epson的AR擴增實境Moverio BT-40S次視代智慧眼鏡，協助教師導入AR智慧眼鏡於教學現場。