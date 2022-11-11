美時（1795）受惠血癌用藥Lenalidomide上市銷售，帶動第三季EPS高達7.97元，寫下季度新高，累計前3季更大賺超過一個股本，EPS達10.96元。

美時表示，由於血癌用藥Lenalidomide成功上市，並同時打入北美及南美巴西等重要市場，推波第3季第營收達53.89億元，交出季增85.2％、年增76.3％佳績，毛利率更大幅上升至67.9％，截至本季末、該產品已成功出口至全球43個國家。

該公司第三季亞洲市場的表現也很強勁，所有主要市場業績以當地貨幣計都有成長，整體營收已連續3個季度成長，若排除外幣對台幣匯兌的影響，與去年同期相比則是成長10.8％。台灣市場是成長的主要貢獻來源，其最近收購針對性功能障礙及良性攝護腺增生症之品牌產品 Cialis不僅對營收有直接貢獻、並帶動藥局通路業務。

此外，骨鬆品牌組合亦持續表現出色，使得台灣市場業務與2021年第3季相比成長超過80％。本季也取得另一個由商業夥伴Mithra研發、全球首創之女性口服避孕用藥Alyssa在台灣及香港市場的獨家授權，大幅強化美時現有的女性保健產品組合競爭優勢。

美時表示。本季也取得美國FDA批准旗下第一個NCE-1產品、急性白血病用藥Midostaurin軟膠囊的暫時許可，此一產品將有可能取得美國市場first-to-file資格的機會，持續累積美國市場潛在商機。

目前美時也積極開發日本市場，除本季送件的Lenalidomide之外，尚有多項產品將與在地夥伴策略聯盟，擴大旗下研發品項的目標市場範圍。

此外，旗下另一個血癌用藥Pomalidomide亦有17個潛在市場機會，其中包含本季取得之台灣藥證，代表美時進一步鞏固其在全球癌症用藥領先地位的又一重要里程碑。而透過當地夥伴在成功提交用於類風濕關節炎（RA）的Tofacitinib則為長期成長動能再添柴火。