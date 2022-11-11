32歲大陸女星譚松韻過去演出《後宮甄嬛傳》中飾演「淳貴人」一角而走紅，2018年她遭逢喪母，近年積極工作，接連以《以家人之名》、《錦心似玉》闖出人氣。最近大陸媒體卻直擊她參加朋友聚會疑似遭不明男子親近還伸鹹豬手，摟住她胸下尷尬部位，再往上些就要碰到上圍，讓網友氣炸。

譚松韻的母親2018年年底時在聚餐回家的途中出了車禍，做了開顱手術手術後依舊昏迷，搶救了20多天依然抵抗不過死神招喚，譚松韻經紀人透露：「（阿姨）沒能給女兒留下一句話，就這樣走了。」不久警方透過官方微博證實，肇事者是酒駕，引來大批網友罵翻，2020年更有報導指出，肇事者是譚松韻的小學同學，但對方事發後對譚松韻一家竟從沒給過一句道歉。

譚松韻疑似遭伸鹹豬手。（圖／取自網易娛樂）

譚松韻之後上節目，說自己的願望就是能夢到過世的母親，然後愛的人都能健康平安，說著說著忍不住淚如雨下，黃磊安慰說：「妳沒準今夜就夢到她了」，讓她更表示其實事發後一直努力保持堅強，感覺到大家的溫暖才觸發她淚點，並表示其實很希望媽媽能投胎來當自己女兒。

近年，譚松韻人氣扶搖直上，接連演出多部作品都得到好評，還跟「十四爺」林更新、「古裝男神」鍾漢良搭檔合作，奠定女主角地位。但今(11日)《網易娛樂》卻報導，譚松韻近日打扮低調參加朋友聚會，席間突然被一名猥瑣男從背後環抱，或許是不想要場面尷尬，譚松韻動作僵硬卻沒請對方住手，引來網友回應：「天啊！真的好可怕」。

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