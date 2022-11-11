總統蔡英文10日晚間為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台，卻有一名男子不服警方盤查，掏出隨身攜帶玩具槍指向員警，隨後遭到逮捕，依法移送檢警單位偵辦。法務部長蔡清祥11日受訪表示，若涉及刑事案件，檢察官將介入調查，要是有涉及恐嚇或其他危害社會治安情形，會依法處理。

鄭運鵬10日晚間於桃園舉辦大園、觀音與新屋聯合後援會成立大會，蔡英文、桃園市長鄭文燦及內政部長徐國勇等人到場站台，警方於場外發現男子行跡可疑上前盤查，該男與警方爆發口角衝突，更掏出玩具槍指向員警，後續依妨害公務罪送辦。事發當下，蔡英文尚未抵達現場。

蔡清祥說明，此案由警察與維安人員處理，若涉及刑事案件，檢察官將介入調查，要是有涉及恐嚇或其他危害社會治安情形，會依法處理。行政院長蘇貞昌也表示，該男是否涉犯罪，應依法查辦。

針對台南市10日凌晨發生2起槍擊案，蔡清祥表示，據他了解，警方尚未將槍手移送地檢署複訊，若送至地檢署後，檢察官會進行查證，有必要會申請羈押。在選舉期間，檢察官、警察與調查局會特別注意各地治安，全力維護選舉跟社會安全。