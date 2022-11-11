尋求連任的台中市長盧秀燕11日一早在台灣大道二段與忠明路口展開首站路口拜票，民眾熱情回應。（陳淑芬攝）

尋求連任的台中市長盧秀燕11日一早在台灣大道二段與忠明路口展開首站路口拜票，民眾到場送「鳳梨」力挺。（陳淑芬攝）

尋求連任的台中市長盧秀燕今天一早在台灣大道二段與忠明路口展開首站路口拜票。對國民黨台北市長候選人蔣萬安昨天宣布請辭立委一事，盧秀燕回應表示，他非常有決心，也很了不起，讓自己沒有退路，全力以赴爭取勝選，並向市民朋友展現決心。

至於民進黨縣市長候選人不辭立委，盧秀燕則說，每個縣市的情況不同，相信選民自會有判斷。

「拜託！拜託！」尋求連任的盧秀燕與張彥彤上午7時30分即在路口向往來民眾揮手、鞠躬拜票，有民眾熱情揮手致意、也有到場送「鳳梨」力挺，也有支持者拿著盧4年前競選市長文宣到場要求簽名。

至於為何首站路口拜票行程安排在台灣大道二段與忠明路口？盧秀燕表示，她從省議員、立委6屆選舉及台中市長選舉以來，都來此路口拜票，也都贏得勝選，是勝利的基地 。她一大早來向上班、上學市民揮手、道早，並請託支持，是誠意的表現。

盧秀燕聲音沙啞地說，希望民眾行車平安，看到市民朋友向她揮手加油打氣，讓她很感動。她最近拜票講話講太多，聲音都啞掉了，很不少感謝市民朋友提供枇杷膏、膨大海等秘方，都很有效。