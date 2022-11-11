復旦大學中國研究院數位一帶一路研究中心特邀研究員劉典11日在大陸《環球時報》撰文指出，近日世界經濟論壇公布最新一期「燈塔工廠」名單，新入選11家，有5家來自中國。「燈塔工廠」由世界經濟論壇和麥肯錫公司共同挑選，不僅是全球製造企業工業4.0的領跑者，也是數位化轉型的表率。目前全球114家燈塔工廠中，中國有42家，占比逾三成，是世界上擁有最多「燈塔工廠」的國家，迅速增長背後，是中國製造業正經歷一場「數字蝶變」。

劉典稱，「十四五」以來，中國加快培育數位產業新業態新模式，積極推動「智改數轉」，「燈塔工廠」就是典型代表。得益於智慧化、數位化、自動化等先進技術賦能，「燈塔工廠」提高了生產效率和生產力，促進了節能減排和經營優化。

劉典分析，可以從三個角度來看待中國「燈塔工廠」背後的「數字蝶變」。

一是國家戰略層面正在推動製造業進入數位化時代。近年來，製造業的數位化轉型已經上升成為國家戰略的重點。從2017年開始，發展數位經濟，推動互聯網、大數據、人工智慧與實體經濟深度融合就成為未來中國製造業的重點。恰好第二年，「燈塔工廠」評選專案啟動。第一批9家入選的燈塔工廠中，中國就占了3家。在隨後幾年的「燈塔工廠」評選中，電子產品、汽車、工業自動化等領域均有中國工廠的身影。製造業數位化轉型起到了驅動產業鏈融通發展的作用，也是中國增強產業鏈、供應鏈自主可控能力的重要抓手。

二是數位化轉型優勢為企業提供了更多競爭優勢。隨著技術複雜程度越來越高，傳統工業模式已無法適應未來製造業要求，而數位技術與傳統產能的結合能極大地降低成本，提升企業利潤率。根據麥肯錫公司的數據，與數位技術成功結合的「燈塔工廠」，生產力平均提升超過250％，二氧化碳排放減少超過97％。其本質就是數位技術在產業鏈中不斷釋放價值，帶動製造業轉型升級，提高企業生產效率，降低成本。

三是數實融合帶來市場新機遇和產業新動能。中國具有龐大的內需市場，數位經濟的迅猛發展不僅刺激了現有市場的需求，也將帶動科技創新和數位產業蓬勃發展。近年來中國一直在提「數實融合」，借用數位技術和數據要素，賦能傳統行業，為中國經濟高品質發展注入源源活力。本次入選「燈塔工廠」的晟碟半導體上海工廠，通過對生產各環節大數據的採集、機器學習與分析，提升了工廠生產效率，也顯著降低了能耗汙染。目前中國的數位經濟發展，不僅要加快創新，提升中國專利的影響力，還要加快數實融合，發揮資訊技術對製造業的放大、疊加、倍增作用。

劉典強調，數位化轉型不是製造業的「選擇題」，而是關乎中國經濟和企業長遠發展的「必修課」。中共二十大報告指出，要加快發展數位經濟，促進數位經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數位產業集群。過去十年，中國深入實施製造業數位化轉型行動，取得重大成就。現階段，中國數位經濟仍存在大而不強、快而不優等問題，加快深化產業數位化轉型，將數位技術與產業鏈深度融合，嵌入製造業的設計、生產、運營、管理和物流等多環節，才能助力推動傳統產業的高端化、智慧化、綠色化進程。