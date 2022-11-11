即將進入2023年，處於戀愛中的情侶們可能會開始察覺到，隨著人事的變遷，彼此的相處不像以前那麼和諧了，在年底前，3星座的愛情可能會亮起紅燈，《科技紫微網》運勢專欄指出，雙子座、牡羊座、雙魚座愛情容易發生變故，因沒有解決與伴侶之間的長期問題，造成在事情上有許多的摩擦，而讓雙方在感情上慢慢地消耗殆盡。

▍雙子座

雙子座在接下來會面對到的問題是，每天在外奔波打拼的他們，近期應該感受到了一股不小的壓力，面對忙碌的生活，戀人不僅沒能給心靈的鼓勵支持，甚至反而造成了無形的壓力，雙方的溝通因此開始出現問題，熱情也逐漸變得冷淡，部分的雙子座則是不得不為了另一半放棄更好的工作機會，或是為了家庭生活而犧牲了不少個人空間，而心生怨念，因此在感情的各種細節上逐漸產生較為負面的解讀，需更全面的視角去看待問題，有捨才有得，這是亙古不變的原則。

▍牡羊座

分分合合，是牡羊接下來的主旋律，不少牡羊會有一種幡然醒悟的感覺，原來拼事業比談感情靠譜多了，先前他們一直是被動接受對方的安排，現在會變得有勇氣做出抉擇，把精力用在自身發展上，這段關係中有一些早已存在的隱藏問題，雖然在年底前已清楚顯現，但還需要一段時間來逐漸接受事實，雖然難免會讓牡羊座糾結動搖，但這時候最需要的，是堅定的心志，和清晰的頭腦，部分牡羊座會有自我懷疑的傾向，原因是太容易被外界干擾，其實，只需要努力做更好的自己就夠了，這樣自然會吸引到欣賞、喜愛你的人。

▍雙魚座

對於正在進行愛情長跑的雙魚座來說，平淡的生活過久了，再怎麼雞毛蒜皮的小事也容易被放大，消耗了雙方的熱情，這是一種所有感情關係裡都會經歷的困擾，只是，如果一直這樣忽冷忽熱的話，會很容易讓別人趁虛而入，此時正是這段感情容易遭遇考驗的時候，可以想想，需要找回的是對伴侶的那份熱情，還是說該找回自己的那份初心。