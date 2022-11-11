前NBA球星「魔獸」霍華（Dwight Howard）加入台灣T1職籃桃園雲豹，首4場比賽的門票開賣就被搶光光。一名女網友表示，她幫弟弟搶票，結果結帳時卻要她回答「Dwight Howard的外號」是啥，讓她當場傻眼，最後因為回答不出來而沒搶到票，引起網友討論，不少人直呼正解是「魔獸」，弟弟看到這篇應該很想哭。

一名女網友昨在臉書社團《爆怨公社》上發文說，弟弟很想去看一場籃球比賽，但因為工作的緣故而無法親自搶票，因此非常難得地請她幫忙，而她毫不猶豫地答應了，並在內心暗自發誓要替弟弟搶到票，門票12點整開賣，她11時58分就開始重整，最後成功進入下單的頁面，本以為肯定能成功訂到門票，沒想到意外來的這麼快。

女網友表示，迅速選好票種以後，他立刻按了下單，但卻發現一直失敗，仔細一看才驚覺訂購頁面上必須要回答「Dwight Howard的外號？（答案請直接輸入2個字的中文）」這個問題，且必須是正確答案才能夠下單買門票。

女網友悲痛地說，真是太抱歉了弟弟，是姐姐太無能了，從來不看籃球比賽的我，真的回答不出來是哪2個字。貼文引起網友討論，不少人笑歪直呼，正解就是魔獸，弟弟可能此生再也不會請姐姐買票了，等姐姐Google出問題的答案，門票可能早就搶光光了。「夭壽，聽到很想哭欸」、「我也Google了一分多鐘，然後就沒了」。