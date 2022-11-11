為迎接聖誕節到來，並延續2022台灣文博會與台灣設計展諦造的人潮佳績，高雄市文化局11日搶先釋出聖誕節試燈畫面，並預告愛河灣將在聖誕節化身成全台最大的是誕節光演舞台；不只光演節目，從12日至明年1月2日，每周末將在駁二大義區紅磚廊道、大義公園、海風廣場規畫聖誕市集及表演活動。

文化局透露，此次「2022愛河灣聖誕燈光展演」，依舊在愛河灣展演，但將會帶給民眾「老地方，新感受」的體驗，音樂設計與光束編排都將煥然一新，但燈光展演目前進入最後測試階段，仍無法描述太多，期待民眾在聖誕佳節時，親身前往感受視覺、聽覺的饗宴。

高雄市長陳其邁表示，這一次聖誕燈光展演，環抱整座愛河灣與高流建築群，展現氣勢壯闊的光影展演舞台，也期望在聖誕佳節能和市民朋友一起細數回顧今年高雄這座城市走過的每一份熱血、每一份感動回憶，為深刻的2022年畫下完美句點。

副市長史哲表示，去年首次結合愛河智慧燈光推出聖誕燈光展演大受好評，今年燈光展演更將融入新的聖誕元素，讓聖誕以及迎接新年的愛河灣燈光展演，成為高雄年度必看的定目劇。史哲強調，陳其邁也特別提醒今年聖誕一定要帶給市民朋友溫馨的節慶氛圍，近期燈光測試只是暖身，接著聖誕到跨年還有更多精彩亮點持續推出，一定會帶給大家不斷的驚喜。

文化局長王文翠表示，高流從11／12開始的《The Moment! 宇宙人理想狀態演唱會》、高流未來趴，還有金曲樂團麋先生MIXER將於12月24日平安夜於高流海音館登場。今年愛河灣到大駁二藝術特區，從燈光震撼的感官體驗、演唱會的視聽饗宴、聖誕市集的吃喝玩樂，一連串精彩豐盛的高雄聖誕派對，將一路陪伴大家迎接2023年。