台股加權指數11日跳空開高在13,878.95點，權王台積電（2330）開在441.5元，大漲34元，向上挑戰季線。大型權值電子股聯發科（2454）、聯電（2303）紛紛向上拉升，ABF載板的欣興（3037）、南電（8046），雙雙拉上漲停板價，股匯雙升，台股早盤暴力式反彈，大漲逾500點。

受到10月通膨有趨緩跡象、引發聯準會（Fed）也許能放慢升息腳步的樂觀期望，美國四大指數全面暴漲。

道瓊工業平均指數11月10日終場大漲3.7％（1,201.43點）、收33,715.37點，創8月18日以來收盤新高。

那斯達克指數大漲7.35％（760.97點）、收11,114.15點，創10月25日以來收盤新高。費城半導體指數大漲10.21％（247.69點）、收2,672.50點。

元富投顧指出，從籌碼面來觀察，外資和投信同步買超台股，市場信心恢復中，若後市利空淡化，有利股價拉抬，區間以13,200～13,700點來看待。

從技術面來觀察，台股在13000點附近打底成型，月均線翻揚向上，出現偏多訊號，屬震盪築底格局。

以中小型股為主的櫃買指數相對強勢，在平盤狹幅整理，10日均線和月線黃金交叉，挑戰前波高點，短線呈反彈格局，區間以170～180來看待。美元指數拉回近兩個月低點，在季線跟半年線之間整理，未來動向要持續觀察。

短線台股隨亞股回穩，台股站回萬三大關，逐漸擺脫谷底。觀察新台幣匯率、外資持續買超台股、日均量維持2200億元以上，作為盤勢強弱參考。

美股近期跌深反彈，費半指數可望挑戰季線，等待美股擺脫升息陰影，台股有望展開中期反彈。短線國際政經變數多加上通膨隱憂，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局。