教育部2020年發布中小學國際教育白皮書2.0，推動國際教育2.0教師專業知能研習，以培力教師專業成長，並提供認證機制服務。新北市迄今已有116位教師取得國際教育專業認證，成為推動國際教育的堅實師資。

教育局指出，新北市以12年國教課程綱要為基礎，鼓勵學校辦理「學校本位國際教育精進計畫（SIEP）」，依據各校自身特色、需求、條件等，推動教師國際化培力認證，培育學生成為國際化人才，落實中小學國際教育普及化。

教育局長張明文表示，為了引領孩子飛翔在國際教育的天空，教師先要有衝破天際的能力。新北市有一群教師在國小、國中及高中職耕耘國際教育，自我期許取得國際教育專業認證，引導學生成為具國家意識的全球公民。

國際教育輔導團總召海山國小校長林瑞昌表示，推動國際教育吸引許多志同道合的教師參與，教師們掌握國際教育趨勢，將國際教育議題融入各領域學科，對於實踐「在地」與「國際」結合的理念與串連各種資源導入教學，具有莫大助益。

丹鳳高中主任宋怡慧也說，自她取得國際教育專業認證後，調整了教學作法，積極與香港風采中學、沙田循道衞理中學進行跨國跨校讀詩的課程交流，邀請竹圍高中加入台港讀詩交流課程，透過余光中、鄭愁予、席慕蓉等詩人的作品，讓4校共50位師生在新詩文本進行多元文化與新詩意象的分享，學生於線上交流，不僅能共同鑑賞詩歌，更分享賞詩的真實情感及進行跨國異地文化交流與深論。

頂埔國小張巧燕老師則重新設計「貨幣與國家文化」課程，實際教學中發現學生在認識各國紙鈔的文化後，瞭解各國紙鈔在設計圖案的代表意義及各國不同的歷史、經濟與文化的發展過程，習得尊重、欣賞多元文化與國際理解，並期許未來能出國闖闖、認識不同的世界。