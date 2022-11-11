美股豬羊變色，通膨數據降溫引爆多頭反攻，道瓊反彈逾1200點，上揚3.7%，標普500及那斯達克指數分別上漲5.54%及7.35%。美股暴漲帶動亞股早盤跟進反彈；台股掛牌槓桿2倍ETF盤中多檔彈近1成。包括元大S&P500正2(00647L)、FH香港正2(00650L)、富邦恒生國企正2(00665L)、富邦NASDAQ正2(00670L)等。而由科技巨頭組成的尖牙股FANG+指數，單日漲幅更是達到9.39%。追蹤尖牙指數的原型統一FANG+ ETF(00757)今早甫開盤就跳升超過6%。

00757追蹤的FANG+指數其10檔成分股，單日漲幅全數超過7%。以Nvidia、亞馬遜及Meta貢獻最大，單日漲幅衝破一成，分別達14.33%、12.18%及10.25%。市值王蘋果公司上漲8.9%，刷新兩年來單日漲幅紀錄，公司市值更在一夕一間暴增近2000億美元，創下美國上市公司歷來單日最大的市值增量。

科技股領軍狂飆，使FANG+指數彭博預估獲利本益比，從11月4日的歷史低點18.98倍小幅回升。但11月11日，FANG+指數彭博預估獲利本益比仍僅有20.26倍，遠低於歷史平均值32.09倍。美國10月通膨數據大幅回落，也讓市場對聯準會終點利率預期下降一碼。統一投信表示，隨著聯準會升息進入尾聲，科技股過去受到的評價下修壓力將減輕，投資人可以FANG+指數評價仍位於歷史低檔時，分批布局累積資本，參與科技巨頭長線成長。