貿聯-KY(3665)宣布台南市安南廠區建立新廠，預計2024年第2季完工，未來將設立高階車用與醫療產品產線，每年營收貢獻約20億元。董事長梁華哲表示，台南廠定位是高附加價值，以研發為主，將成為貿聯的自動化基地。今日早盤卻不漲反跌，盤中跌幅達5%。

貿聯-KY在全世界生產據點高達32個，是全球少數產能橫跨歐洲、美洲、亞洲的線束廠，為因應全球布局戰略、風險分散需求，擬投資32億元在台南市科技工業區建廠，已於11月10日在台南市安南區舉辦新廠動土典禮。

貿聯-KY表示，新廠符合綠建築標準，屋頂規畫太陽能發電系統，並採用高效率節能設備，屬於經濟部通過之投資台灣三大方案，預計2024年第2季完工，未來將設立高階車用與醫療產品產線，屆時可望創造超過500個就業機會及每年20億的營收。

梁華哲表示，台南廠的定位是高附加價值，以研發為主，雖然台南廠規模不是最大，但技術含量卻是最高，未來亦將成為貿聯的自動化基地。

貿聯-KY第3季合併營收145.26億元(美金4.79億)，年增96%，創下單季歷史新高，合併稅後盈餘(歸屬於本公司業主)為11.84億元(美金3917萬元)，年增95%，單季每股盈餘(歸屬於本公司業主)為7.64元(美金0.2551元)；累計前3季合併營業收入為401.56億元，營業毛利為102.15億元，營業淨利為40.97億元，歸屬於母公司業主盈餘29.15億元，每股盈餘為19.14元；累計前10月合併營收為448.63億元，年成長94.19%。