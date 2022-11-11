MSCI(明晟)在台灣時間今(11)日清晨公布最新半年度調整，全球小型成分股則新增10檔，其中華建(2530)及櫻花建(2539)獲增列為全球小型成分股，今日華建大漲近7%、櫻花建也守在平盤上方。

華建今年有兩筆個案可以入帳，其中上半年合建案大華榮芯案已交屋入帳，另外，自建案總銷15.69億元的台大華，9月開始交屋，法人預估，今年營收貢獻可望超過20億元，全年度年營收有機會刷新2017年以來的新高。

展望2023年，華建將有桃園三筆個案完工入帳，法人樂觀預期，明年度營收可望突破70億元，將創歷史新高。

櫻花建最新財報，前3季營收62.63億元，稅後純益15.32億元，每股純益達2.09元。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將會在11月30日盤後生效。