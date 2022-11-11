致各位新聞媒體朋友：

就近期媒體新聞報導涉本人、隆銘綠能公司（原同開科技公司）甚而提及福懋油公司等節，本人特聲明如后：

1. 本人或所屬公司雖係福懋油公司股東，但並未任福懋油公司董事，福懋油公司由專業經營，也與隆銘綠能公司無任何干涉，請媒體朋友切勿再牽涉提及福懋油公司。

2. 有關隆銘綠能公司部分，本人之前持股已經出清，僅餘零股而已，本人未參與董事會或其他經營管理事項，隆銘綠能公司之事實與本人並無關聯，本人也絕無涉入或參與隆銘綠能公司之股東會或董事會事項或爭議。

3. 至於本人之子或其配偶任隆銘綠能公司（原同開科技公司）之前董事或現任董事乙節，並非本人委託事項，也與本人無關，且本人之子與其配偶均成年並有自己事業多時，其等之商業行為，不應牽扯本人。本人不會與本人之子或其配偶處理有關任何隆銘綠能公司之事務，也絕無參與或協助任何有關隆銘綠能公司之爭議問題，故請媒體朋友明察，萬勿再將本人與隆銘綠能公司或本人之子及其配偶等相提報導。