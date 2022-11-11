桃園市長選舉最新民調(製圖/陳友齡)

桃園市長選情激烈，蔡英文總統近來也多次到桃園幫民進黨候選人鄭運鵬站台，而中廣與蓋洛普公司今(11日)公布桃園市長選舉最新民調，國民黨候選人張善政以支持度31.24%，領先民進黨候選人鄭運鵬的25.77%、無黨籍候選人鄭寶清的4.7%、民眾黨候選人賴香伶的3.1%、不去投票為4.95%、尚未決定為28.03%，拒答者為2.22%。

在中廣與蓋洛普公司近3次（9/26、10/28、11/11）的民調中可發現，張善政的支持度從21.38%提升了將近10個百分點來到31.24%，鄭運鵬的支持度僅提升了1個百分點，從24.77%來到25.77%。

媒體人趙少康今對此分析，看這三次做的民調結果，張善政「趨勢向上」，有逐步擴大領先，鄭運鵬在第三次民調高的不夠多，至於尚未決定的人減少了，看起來大部分是跑到張善政那邊的比較多。

依年齡層來分析，在20到39歲的選民中，張善政獲得26.69%的支持度，鄭運鵬獲得22.17%的支持度，差距來到4.5個百分點；在40到59歲的選民中，張善政獲得36.95%的支持度，鄭運鵬則僅有27.16%的支持度，雙方差距將近10個百分點，由此可得知鄭運鵬在中壯年的選民中較不獲青睞。而兩人在60歲以上選民中的支持度相距不遠，張善政獲得28.81%的支持度，鄭運鵬則獲得28.68%的支持度。

趙少康提到幾個現象，包含鄭寶清能否發揮潛力還待觀察，「還有年輕選民是不是還是鐵板一塊、非支持民進黨？我看不見得，因為年輕人有正義感，也比較容易改變，值得思考，雖然張善政年齡比鄭運鵬大」。

此次民調調查對象為桃園市20歲以上具投票資格的民眾，抽樣方法為住宅電話後兩碼隨機抽樣，電訪成功比率80.12%，完成電訪有效樣本數1072，在 95% 信賴水準，抽樣誤差為正負2.99%，調查時間為2022年11月7日到10日。