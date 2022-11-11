美國億萬富翁「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威集團周四表示，自今年初以來，波克夏已經減持超過9100萬股的美國合眾銀行股票，持股比例下降至3.6%，波克夏並沒有說明賣股的原因，巴菲特從2006年就開始投資美國合眾銀行，但持股比例在近年逐漸降低。

路透社報導，波克夏在監管文件中提到，截至10月底，持有的美國合眾銀行股票略高於5300萬股，比例為3.6%，比去年12月底的1447億股，持股比例9.8%還要低出許多，今年巴菲特持股美國合眾銀行的比重下降超過63%。

波克夏並沒有說明賣股的理由，也沒有提到是否在11月繼續減持股票，美國合眾銀行周四收在44.87美元，但今年以來已經下跌超過20%，年初最高曾衝上63美元。

波克夏近年陸續出脫高盛、摩根大通及富國銀行價值數十億的股票，但增加持有美國銀行、紐約梅隆銀行及美國運通等金融業的股票。

目前波克夏的投資組合總額約為3062億美元，蘋果所佔比例最重，預計下周波克夏將在最新公開的監管文件透露更多有關持股的訊息。