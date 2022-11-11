大陸女星吳宣儀過去曾是韓國女團「宇宙少女」的成員之一，回國後參加選秀節目《創造101》，並以「火箭少女101」的身分再次出道。日前，她在綜藝《天天向上》自曝一天可以喝8杯奶茶，引發網友論戰。近日，她重提此事，表示「那是最高紀錄。」

吳宣儀過去以偶像歌手身份在演藝圈發展，近年來主演電視劇《斗羅大陸》以及常駐於各個綜藝節目，影、視、歌三棲發展，累積不少粉絲支持。豈料，她在綜藝節目中的發言，卻被網友們大肆抨擊。

吳宣儀過去在綜藝節目中，自曝一天能喝8杯奶茶，遭網友質疑是在立人設。砲轟「喝水都喝不了那麼多。」對此，她在過去曾表示是因為有貧血、補充能量等諸多理由。卻不被網友買單，甚至還搞笑創造出代指8杯的新單位量詞「一宣」。此外，她也曾說過一天可以連吃7桶泡麵。誇張數字讓人相當訝異。

網友難以置信吳宣儀喝那麼多奶茶，為何還能保持纖瘦身材。（圖／翻攝自吳宣儀微博）

事隔許久，吳宣儀重提「奶茶事件」，指出那是過去「一天的最高紀錄」。並非天天都喝了8杯奶茶。至於網友願不願意相信，她表示被網友批評、砲轟是「藝人工作的一部份」，坦言會接受一切的聲音。對此，有粉絲幫吳宣儀緩頰，表示「偶像工作壓力很大，喝奶茶是吳宣儀的解壓方式。」、「沒時間吃飯的話，喝奶茶是補充能量的好方式。」