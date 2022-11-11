民進黨北北基桃候選人日前共同推出月票1200元的「北北基桃首都通」政見，對此，新北市長侯友宜10日回應，政策可以討論，但必須務實。民進黨新北市長候選人林佳龍表示，首都通在他擔任交通部長時就在推動，外界講來講去就是本位主義，他當時就協助新北、桃園，讓機捷納入，這是世界趨勢，希望在野黨不要反對，積極參與。

林佳龍說，他當交通部長時就推動多元載具、公共運輸整合，不僅能提供民眾搭乘誘因，也能達到便利、安全和環保，未來的國際觀光客也同樣可以使用首都通，雖然價格較高，但可以降低成本，交通部有好幾個基金、政策都可以來支持，包括公路公共運輸服務升級方案、燃廢使用都有基金，未來淨零轉型，交通部也有KPI，該方案已獲交通部長王國材、行政院長蘇貞昌、蔡英文總統的支持。

林佳龍表示，首都通可以建立台灣智慧交通體系，累積大數據，做雲端、人工智慧分析，它是無價之寶，外界講來講去就是本位主義，像是新北、桃園先前搞不定機捷納入，他當交通部長時協助，像是台鐵因為進出要刷卡，原本不支持加入，後續也是他們決定由台鐵支付設備預算。

林佳龍更提及，先前進行調查時，侯友宜就反對1280月票加入台鐵，現在中央政府都支持，那地方首長也要來支持，侯友宜最近也有補件，表達對未來台鐵納入首都通或1280月票都可以配合，這就是好的發展，因此侯友宜所謂務實作法，他已經在做，真正倡議整合、幫忙解決跨縣市問題。

林佳龍也說，首都通也不只有首都，像是中台灣、南臺灣也可以整合出統一的票證系統，鼓勵多元載具，中央就會補助，他擔任台中市長時就曾提出大車站計畫，利用多元載具進行轉乘接駁，獲得交通部數億元補助，錢不是關鍵問題，而是整合，還有打破本位主義，希望在野黨不要反對，積極參與。